Викрито схему поставки неякісної продукції для УЗ на 200 млн грн

Служба безпеки викрила поставку несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця", яке витратило 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер'єру вагонів, повідомляє БiзнесЦензор.

Придбана продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

За попередніми даними, схему у 2016 році організували представники держпідприємства і декількох афілійованих комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

"Однак, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажили держпідприємству неякісні товари, зокрема з легкозаймистих матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників схеми. Під час обшуків було виявлено технічну і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри організаторам схеми й обрання запобіжного заходу.