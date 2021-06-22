SkyUp почала виконувати нові рейси до Хорватії та до Саудівської Аравії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почала виконувати рейси з Києва до Пули, Хорватія, і зі Львова до Ель-Касіма, Саудівська Аравія, повідомляє УНИАН.

Зокрема, рейс в Пулу авіакомпанія запустила 20 червня. Він буде виконуватися по четвергах і неділях.

Крім цього, SkyUp незабаром запускає ще два рейси з Києва до Хорватії: з 23 червня - в Спліт (рейси будуть виконуватися по середах і суботах), а з 25 червня - в Дубровник (по п'ятницях).

Прес-служба також повідомила, що компанія почала виконувати чартерні рейси зі Львова до Саудівської Аравії, перший з яких був запущений також 20 червня.

Плани SkyUp на літо 2021

У червні 2021 року Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати новий регулярний рейс з Києва в Анкару (Туреччина), Салоніки (Греція), Самарканд і Ургенч (Узбекистан).

Також лоукостер SkyUp з 5 липня має намір відкрити прямі щотижневі рейси між Баку та Львовом.

У квітні 2021 року українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси з Києва до столицю Албанії - Тирани.

Довідка. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є ​​компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.