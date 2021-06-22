Валютні виплати за держборгом перевищать $10 млрд у найближчі 12 місяців

Валютні виплати України за державним боргом перевищать $10 млрд у найближчі 12 місяців, зазначив Національний банк України у червневому звіті про фінансову стабільність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати уряду та НБУ за державним і гарантованим боргом перевищать $10 млрд. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу та відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн", - наведено статистику на сайті центробанку.

Як зазначив регулятор, графік боргових виплат у найближчі три роки залишається напруженим. Однак навантаження розподілено переважно рівномірно, що не має створити значних проблем Міністерству фінансів, хоча все ж середні обсяги аукціонів мають зрости.

Згідно зі звітом, потреби у фінансуванні може пом'якшити обговорювана Міжнародним валютним фондом (МВФ) додаткова емісія спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму $650 млрд для підтримки відновлення світової економіки.