Валютні виплати за держборгом перевищать $10 млрд у найближчі 12 місяців
Валютні виплати України за державним боргом перевищать $10 млрд у найближчі 12 місяців, зазначив Національний банк України у червневому звіті про фінансову стабільність, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати уряду та НБУ за державним і гарантованим боргом перевищать $10 млрд. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу та відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн", - наведено статистику на сайті центробанку.
Як зазначив регулятор, графік боргових виплат у найближчі три роки залишається напруженим. Однак навантаження розподілено переважно рівномірно, що не має створити значних проблем Міністерству фінансів, хоча все ж середні обсяги аукціонів мають зрости.
Згідно зі звітом, потреби у фінансуванні може пом'якшити обговорювана Міжнародним валютним фондом (МВФ) додаткова емісія спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму $650 млрд для підтримки відновлення світової економіки.
"У разі затвердження емісії Радою директорів МВФ Україна збільшить свої міжнародні резерви на суму майже $2,7 млрд. Однак є ймовірність, що ці кошти надійдуть після періоду пікових виплат у вересні, немає однозначної відповіді про можливість їх використання для фінансування дефіциту бюджету", - зазначено у звіті НБУ.