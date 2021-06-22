"Динамо" зіграє з топовим суперником на зборах в Швейцарії

Чемпіони України готуватимуться до нового сезону в Швейцарії. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо". Стали відомі суперники "Біло-синіх" на тренувальних зборах. Примітно, що серед опонентів киян зустрічаються досить гучні імена, наприклад, "Атлетик" Більбао, повідомляє Телеграф.

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За інформацією джерела, кияни проведуть відразу два збори в Швейцарії в липні. На перший збір столична команда відправляться 28 червня.

1 червня. 20: 00 *. "Динамо" - "Базель" (Швейцарія)

3 липня. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцарія)

5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.

7 липня. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцарія)

7 липня "Динамо" повернеться в Україну, а потім знову відправиться Швейцарію, де зіграє ще кілька контрольних матчів.

10 липня. "Динамо" - "Серветт" (Швейцарія)

14 липня. "Динамо" - "Сьон" (Швейцарія)

17 липня. "Динамо" - "Ніцца" (Франція)

20 липня. "Динамо" - "Атлетик" Більбао (Іспанія)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Зоря" орендувала відразу двох "динамівців".