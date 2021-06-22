Прямий вантажний потяг Китай-Європа з Гуанчжоу прибув до Одеської області

Вантажний потяг Китай-Європа з товарами побутового призначення, який відправився з Гуанчжоу 29 травня, прибув у розвантажувальний морський контейнерний термінал DP World TIS Pivdennyi, повідомила прес-служба української логістичної компанії UNI-LAMAN GROUP, яка є ініціатором і організатором даного проекту, у вівторок ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними оператора, поїзд прибув ще 19 червня, але офіційна церемонія зустрічі пройшла у вівторок, 22 червня. Шлях з Гуанчжоу в Одеський регіон посів 22 дні. Поїзд курсував через Китай, Монголію, Росію, Україну, через митні пости "Ерлянь - Замін Ууд", "Наушки - Сухе-Батор", "Тополі - Валуйки", "ст. Чорноморська - ТІС" і пройшов 8408 км.

UNI-LAMAN GROUP зазначає, що цей потяг перевіз п'ятдесят контейнерів вантажів, серед них меблі, електротехніка та інші товари.

"Цей поїзд допоможе підприємцям отримувати товари з провінції Гуандун і інших південних провінцій вдвічі швидше, поряд з аналогічною доставкою морським шляхом. Уже сьогодні ми бачимо великий попит на цей маршрут, тому не хочемо зупинятися на досягнутому і направимо наші зусилля на подальшу плідну співпрацю з Китаєм для розширення товарообігу між нашими країнами. До кінця року ми плануємо збільшити кількість цих поїздів до десяти на місяць і зробити регулярні рейси з інших провінцій КНР", - цитує прес-служба главу ради директорів UNI-LAMAN GROUP Геннадія Сорочинського.

Поїзд курсуватиме за постійним розкладом, який внесено до розкладу державної залізниці Китаю.