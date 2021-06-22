Селище під Ялтою "затопило" камінням і сміттям (фото)

У селищі Василівка Ялтинського регіону вода четвертий день підтоплює будинки місцевих жителів, вулиці завалило сміттям і камінням, повідомляє РБК-Украина.

Так, бурхливий потік води продовжує затоплювати будинки місцевих жителів. Він наніс сміття і каміння.

Зокрема на вулиці Джафера Сейдаметова, будівлю майже повністю затопило. Деякі родини опинились на дворі: вони втратили житло, майно і документи.

Як розповів місцевий житель Мустафа Шуги, зараз річка протікає через його двір. Раніше її русло було зовсім в іншому місці.

Місцеві скаржаться, тому що сміття, яке скупчилось, "приплило" в їхні двори з водою. Відомо, що висота завалів сягає приблизно 3 метри. В деяких місцевих потік води зніс стіну, також перестала працювати техніка. Загалом постраждало 10 будинків.