Європа і США лідирують по збільшенню багатства в пандемію

У 2020 році загальне світовий добробут зріс на 28,7 трильйона доларів, до 418,3 трильйона. За поточним курсом долара зростання склало 7,4 відсотка, в цінах 2019 року - 4,1 відсотка. Багатство на душу дорослого населення зросло на 6 і 2,7 відсотка відповідно, повідомляє Лента.Ру.

Про це свідчать дані щорічного дослідження Credit Suisse Global Wealth Report 2021 дослідного інституту Credit Suisse.

За ростом багатства США і Європа випередили всі інші регіони. На Північну Америку довелося майже половина із загального результату - 12,4 трильйона доларів. В європейських країнах зростання склало 9,2 трильйона.

Далі йдуть країни Азійсько-Тихоокеанського регіону без урахування Китаю та Індії (4,7 трильйона доларів) і Китай (4,2 трильйона). В Індії добробут знизився на 594 мільярди доларів, а в Латинській Америці - на 1,2 трильйона.

Сукупна світова заборгованість також зросла - на 7,5 відсотка. Як відзначають експерти, значення могло виявитися вище, якби у домогосподарств були обмежені можливості для витрат, що пов'язано з пандемією коронавірусу. Найсильніше заборгованість зросла у Китаї та Європі, а знизилася - в Африці та Латинській Америці.

По групах населення найкраще себе почували ті, у кого в активах була висока частка акцій. Також приріст добробуту отримали домовласники, оскільки вартість житла зросла. Особливо сильно постраждали працюючі жінки, бо багато хто з них зайняті на підприємствах у сфері послуг - готелі, побутові послуги та роздрібна торгівля.

Різниця в рівні добробуту серед дорослих збільшилася. Доларових мільйонерів стало більше на 5,2 мільйона осіб (всього 56,1 мільйона). Через це для входження в 1 відсоток найзаможніших людей планети доросла людина тепер повинна мати більше мільйона доларів, у 2019-му - 988,1 тисячі доларів.