"Нова пошта" готується до запуску безпілотної доставки вантажів

"Нова пошта", яка займається доставкою вантажів, має намір залучити на маршрути безпілотні літальні апарати. Раніше компанія тестувала технологію, однак тепер це не іграшковий дрон, а повноцінний літак, повідомляє 24 Канал.

Джерело:

"Крила"

Про це розповів співзасновник компанії В'ячеслав Клімов на Форумі інноваційних підприємств.

Що відомо

Технологію безпілотної доставки вантажів компанія тестує впродовж тривалого часу. Раніше Клімов заявляв, що в "Новій пошті" може з'явитися інжинірингова компанія, яка займеться питаннями доставки за допомогою дронів. Наразі фахівці проводять необхідні випробування, аби встановити рівень досконалості технології. Невеликий літачок максимально швидко доставлятиме товари між містами України.

"Ми тестуємо. Полетимо з Києва до Харкова на вантажному безпілотний літак. Упевнений, що благополучно приземлимося," , – сказав Клімов.

Довідка: Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році. Співзасновники В'ячеслав Климов, Володимир Поперешнюк і Інна Поперешнюк. Нині мережа "Нової пошти" налічує понад 6 000 відділень по всій Україні.