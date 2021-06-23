У КМДА повідомили, як буде працювати центр вакцинації на цьому тижні

Центр масової вакцинації населення від коронавірусу, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, цього тижня працюватиме чотири дні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п'ятницю, а також у суботу та неділю з 10:00 до 17:30", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що записатися на вакцинацію можна за допомогою програми "Дія" та порталу Helsi.me.

У КМДА додають, що наразі в місті триває вакцинація педагогів, медичних і соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років і старше.