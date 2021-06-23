"Слуги народу" пропонують розширити повноваження Зеленського

Депутати "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт 5672, який дозволяє президенту приймати політико-правові рішення для прискореного обміну утримуваними особами з Росією і підконтрольних їй бойовиками. Текст законопроєкту опубліковано на сайті парламенту, повідомляє Ліга.net.

Ініціатори законопроєкту - нардепи СН Микола Стефанчук і Микола Калаур. Вони пропонують доповнити Кримінальний кодекс розділом "XV-I Політико-правове рішення".

Пропонується, щоб президент у формі указу міг приймати політико-правове рішення як "виняткову кримінально-правову міру" - для прискореного повернення в Україну громадян, які утримуються, залучаються до відповідальності або засуджені в РФ або на тимчасово окупованих територій.

Завдання політико-правого рішення - правове забезпечення обміну таких людей на осіб, яких притягають до кримінальної відповідальності в Україні, до рішення українського суду.

Положення статті про політико-правове вирішення поширюються на осіб, які законно захищали суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема на Донбасі.

Пропонується, що інститут політико-правового рішення буде тимчасовим - і його скасують після відновлення територіальної цілісності України і втрати актуальності проблеми обміну утримуваними особами з РФ і підконтрольними їй бойовиками.

Також законопроєктом пропонується не застосовувати строків давності до тяжких і особливо тяжких злочинів, які були скоєні на тимчасово окупованих територіях.

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначають, що для обміну осіб, яких притягають до відповідальності в Україні, необхідно, щоб їх або звільнили від кримінальної відповідальності, або засудили і звільнили від покарання. Однак цей шлях зазвичай довгий, вважають нардепи.

Крім того, вони пишуть, що в Україні обмежене коло осіб, яких можуть звільнити від відповідальності або покарання. Також депутати вважають, що значні обмеження є і в законах про амністію.