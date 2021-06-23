Розкрито нова функція Windows 11

У Windows 11 система буде запам'ятовувати розташування вікон програм на різних моніторах. Про це повідомляє видання Windows Latest, повідомляє Лента.Ру.

За словами журналістів, користувачі операційних систем від Microsoft неодноразово просили компанію через сервіс Feedback Hub додати функцію оптимізації при підключенні до комп'ютера двох і більше моніторів. Як з'ясували фахівці, в новій версії ОС з'явиться можливість розташовувати вікна програм в певній послідовності, яку система буде запам'ятовувати. У цьому випадку після виключення і подальшого включення ПК розташування вікон на моніторах відновиться.

Згідно розкритим даними, нова опція також має на увазі тонке налаштування вікон. При натисканні правої кнопки миші на перемикач «розгорнути вікно на весь екран» користувач зможе вибрати, як саме ту чи іншу програму буде розташовано на екрані. Зокрема, можна буде поставити вікна поруч один з одним, розділити їх горизонтально, або відобразити на одному екрані вікна чотирьох різних програм.

"Включення цієї функції може підвищити вашу ефективність, коли ви бажаєте керувати вікнами при роботі з декількома програмами", - зазначили журналісти.

Раніше інсайдери повідомили, що в нову операційну систему від Microsoft додадуть підтримку сторонніх віджетів. Анонс Windows 11 очікується 24 червня.