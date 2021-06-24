Як міг би виглядати сучасний "Запорожець"

Відомий дизайнер Олександр Шторм показав, як міг би виглядати новий "Запорожець" в наш час. Дане авто могло б зацікавити серферів і сапбордістов, а також людей, які люблять компактні машини, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише﻿ "Інфореактор".

У дизайнера вийшов ретромобіль з багажником на даху, на якому можна возити дошки для серфа або саквояж.

У "Запорожця" влита радіаторна решітка і дещо незвичний бампер. Чорний захист порогів вбереже машину від подряпин, викликаних піском. Також встановлено сучасні фари.

Концепт сучасного "Запорожця" (фото: inforeactor.ru)

У концепті також є знайомі риси "Горбатого". Так називали "Запорожці" через їх закруглену задню частину.

Концепт сучасного "Запорожця" (фото: inforeactor.ru)

Задні стоп-сигнали і оптика нагадують британські автомобілі Bentley. За словами дизайнера, такий "Запорожець" міг би коштувати не дуже дорого. В такому авто можуть їхати до чотирьох осіб.

Концепт сучасного "Запорожця" (фото: inforeactor.ru)

Дизайнер також планує зробити OLD version, яка буде наближена до естетики минулого. У цій версії дзеркала заднього виду були б з хрому, а ручки і радіаторна решітка - з радянської класики.