Пилова хмара з Сахари найближчим часом накриє Європу

Величезна хмара пилу з пустелі Сахара накриє більшу частину Європи, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, сьогодні, 24 червня, вона пошириться на південно-східну частину Європи, включаючи Словенію, Хорватію та Сербію.

Крім того, 25 червня від пилової хмари постраждають південна Італія і західна Греція.

Вчора величезний шлейф пилу пролетів над Сицилією і півднем Італії, великою частиною Боснії і Герцеговини, Албаніэю та західною Грецією.

У поєднанні з виключно високими температурами, що впливають на регіон, цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням і зниження індексу якості повітря.