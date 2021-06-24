Київська спека побила рекорд, що утримувався 75 років

У Києві у вівторок, 23 червня, температура повітря перевищила рекорд, встановлений у 1946 році, посилаючись на Центральну геофізичну обсерваторію ім. Бориса Срезневського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°", – зазначено у повідомленні.

Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°. Отже, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.