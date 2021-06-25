У Туреччині стартувало будівництво нового судноплавного каналу

У Туреччині почалися роботи з будівництва каналу "Стамбул", який поряд з Босфором буде з'єднувати Мармурове і Чорне моря, повідомляє Страна.ua.

За два дні до урочистої церемонії закладки фундаменту, яка відбудеться 26 червня, йдуть земляні роботи на місці майбутнього моста Сазлидере і підготовлено церемоніальний майданчик.

За інформацією сайту Hürriyet на церемонії в суботу закладуть фундамент моста Сазлидере, який стане одним з шести мостів каналу. В урочистостях візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Міст буде мати довжину 1 618 метрів, включаючи основний проліт довжиною 440 метрів, два бічних прольоти по 210 метрів, а також під'їзну частину. Ширина моста складе 46 метрів, мостові вежі будуть заввишки 196 метрів.

Влада Туреччини планує завершити будівництво каналу "Стамбул" у 2023 році та присвятити його відкриття до 100-річного ювілею з дня заснування республіки.