У NASA придумали, як вирішити проблему з пранням одягу в космосі

У США NASA буде співпрацювати з компанією Procter & Gamble, яка розробляє засоби для очищення одягу в космосі. На міжнародну космічну станцію відправлять кілька мийних засобів, щоб перевірити їхню ефективність у невагомості, повідомляє Обозреватель.

Як передає АР﻿, спершу в грудні 2021 року на МКС доставлять мийний засіб, спеціально розроблений для космосу, щоб учені могли побачити, як ферменти та інші інгредієнти реагують на шість місяців невагомості. Потім уже в травні 2022 року космонавтам для тестування доставлять спеціальні ручки та серветки для видалення плям.

"Коли ви знаєте, що астронавта потрібно 150 фунтів (68 кг) одягу в космосі на рік, це швидко складається, особливо під час трирічної місії на Марс" , – сказав Марк Сивік, хімік, що спеціалізується на тканинах і технологіях догляду за будинком для P&﻿G .

Окрім того, в P&G розробляють комбіновану прально-сушильну машину, яка могла б працювати на Місяці або навіть на Марсі, використовуючи мінімальну кількість води і мийного засобу. Водночас така машина також може виявитися корисною в посушливих регіонах на Землі.

Пояснимо, що зараз космонавти носять одяг на МКС, не прасуючи його. Вони використовують його та потім просто викидають у сміття. Відомо, що астронавти на МКС займаються фізичними вправами по дві години на день, щоб протистояти руйнуванню м'язів і кісток. Після кількох тренувань їхній одяг швидко стає смердючим та жорстким від поту. Американський астронавт Леланд Мелвін говорив, що їхні футболки, шорти і шкарпетки стають настільки брудними, що їх доводиться викидати кожного тижня.