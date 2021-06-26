В Україні понад 700 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 756 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях, повідомляє РБК-Україна.

За добу в Україні госпіталізували 526 осіб, померли 35 пацієнтів, а одужали 1835 людей.

Протестували за вчора методом ПЛР - 21 715 осіб, методом ІФА - 8 880 осіб, експрес-тестами - 15 340 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 233 546 осіб, одужали 2 161 972 особи, а померли 52 269 пацієнтів.

Автор: Анастасія Рокитна