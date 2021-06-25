Прикмети і свята 25 червня: що заборонено робити в цей день

25 червня 2020 року православні християни шанують пам'ять преподобного Петра Афонського. У народному ка﻿лендарі це свято називається Днем Петра Сонцеворота. У світі також відзначають Міжнародний день моряка або День мореплавця, в Україні – День державної митної служби, повідомляє Обозреватель.

Петра Сонцеворота

За походженням Петро Афонський був греком. Він був воєводою в імператорських військах і жив у Константинополі. У 667 році під час війни з сирійцями він був узятий у полон і кинутий до в'язниці, де розмірковував, за які гріхи піддався покаранню від Господа.

Петро згадав, що одного разу хотів залишити мирське життя і піти в монастир, однак так і не виконав цього бажання. У в'язниці він став дотримуватися суворого посту і посилено молився. Із в'язниці його звільнив святитель Миколай Чудотворець.

На Русі Петра прозвали Сонцеворотом, оскільки, починаючи з його дня, сонце починало вкорочувати свій хід.

Петрів день також називали "запізнілим капусником". У цей день городники висаджували останню розсаду і сіяли останнє насіння. Було прийнято до обіду сіяти біле зерно (наприклад, пшеницю або овес), а після обіду – чорне (гречку). Для гречки день вважався вдалим. Ще Петра називали рибалкою, оскільки в цей день ходили на риболовлю і готували страви з риби.

День митної служби України

Після ухвалення Верховною Радою України Закону про митну справу в 1991 році, 25 червня було встановлене щорічне свято – День митної служби України. Митна служба держави – головна і невід'ємна складова суверенітету і незалежності України, запорука забезпечення гідного захисту державних економічних інтересів.

Сучасні міждержавні відносини відрізняються посиленням торгових і економічних зв'язків, введенням нових транспортних коридорів, стрімким розвитком туризму та активізацією партнерських відносин у галузях спорту, мистецтва тощо. Саме тому невпинно зростає роль митної служби України, кваліфікована робота митників забезпечує стабільність у державі, гарантує спокій щодня.

За традицією в професійне свято керівники вітають колег, нагороджують державними відзнаками, присвоюють позачергові військові звання, вручають іменні подарунки, нагороджують подяками та грамотами.

Міжнародний день моряка

День моряка або день мореплавця відзначається щороку 25 червня. Рішення щодо святкування було ухвалено в 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації, що входять до ООН, у цей день підписали резолюцію №19, яка послужила підставою встановлення міжнародної дати.

У резолюції наголошувалося, що спеціальний день для людей усіх морських професій необхідний, тому що внесок моряків у справу міжнародної торгівлі, світової економіки і в розвиток цивільного суспільства у цілому є неоціненним.

Дата присвячена саме морякам торгового флоту, які, на відміну від військових моряків, свого свята не мали – дні працівників морського і річкового флоту відзначалися переважно людьми, які не мають безпосереднього відношення до роботи в морі. Статистика повідомляє, що моряками торгового флоту здійснюється 80% усієї світової торговельної діяльності.

Прикмети на 25 червня

Рясні роси – на гарний урожай.

Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.

Якщо хмари здаються злегка білими – чекай на град.

Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків – до дощового року.

Гуси та качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді – скоро прийде гроза.

Що не можна робити 25 червня: головні заборони