Протасевича випустили з-під варти

Затриманий в Білорусі опозиціонер Роман Протасевич, засновник телеграм-каналу Nexta (визнаний екстремістським в республіці), переведений під домашній арешт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Опозиційний журналіст Роман Протасевич знаходиться під домашнім арештом", - йдеться в телеграм-каналі російської служби BBC в п'ятницю.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв," - цитує телеграм-канал Дмитра Протасевича.

За словами Дмитра Протасевича, адвокати й влада як і раніше нічого не повідомляють родині, і батьки Романа не бачили.

"Нам нічого не говорять про стан Роми, про його статус", - сказав він.

Раніше в телеграм-каналі BBC повідомлялося, що затриману в Білорусі росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.

Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, так як білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Летів цим рейсом творець інформаційного порталу Nexta, визнаного в Білорусі екстремістським, Роман Протасевич після посадки літака в Мінську був затриманий, була також затримана його подруга, студентка Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі, громадянка Росії Софія Сапега.