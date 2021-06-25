Рейтинг найпопулярніших автомобілів на Youtube

Популярність автомобілів на Youtube не завжди пов’язана з великою кількістю продажів. Багато хто просто мріє про суперкари і дивиться ролики з їх участю, повідомляє 24 Канал.

Компанія CarInsurance з ОАЕ провела цікаве дослідження популярності авто. Експерти проаналізували пошукові запити на Youtube і визначили найбажаніші авто серед відвідувачів сайту.

В цілому перевірили дані по 532 різним моделям і 71 автомобільного бренду. Лідером виявилася марка Lamborghini (11,64 млн. запитів). Друге місце займає Tesla (9,91 млн.), а третє - Ferrari (4,6 млн.).

Топ-10 найпопулярніших марок авто на Youtube:

Lamborghini - 11,64 млн. Запитів; Tesla - 9,91 млн .; Ferrari - 4,6 млн .; BMW - 3,36 млн .; Audi - 1,93 млн .; Bugatti - 1,75 млн .; Porsche - 1,46 млн .; Mini - 1,34 млн .; Jaguar - 1,33 млн .; Rolls-Royce - 1,24 млн.

Серед моделей лідирують електромобілі Tesla: перше місце у Model 3 (3,4 млн. запитів), а друге - у суперкара Roadster (1,8 млн.). Далі, як не дивно, слідують купе Toyota Supra (1,7 млн.) І масовий недорогий Honda Civic (1,48 млн.).

Найпопулярніші автомобілі на на Youtube: