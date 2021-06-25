Рейтинг найпопулярніших автомобілів на Youtube
Популярність автомобілів на Youtube не завжди пов’язана з великою кількістю продажів. Багато хто просто мріє про суперкари і дивиться ролики з їх участю, повідомляє 24 Канал.
Компанія CarInsurance з ОАЕ провела цікаве дослідження популярності авто. Експерти проаналізували пошукові запити на Youtube і визначили найбажаніші авто серед відвідувачів сайту.
В цілому перевірили дані по 532 різним моделям і 71 автомобільного бренду. Лідером виявилася марка Lamborghini (11,64 млн. запитів). Друге місце займає Tesla (9,91 млн.), а третє - Ferrari (4,6 млн.).
Топ-10 найпопулярніших марок авто на Youtube:
- Lamborghini - 11,64 млн. Запитів;
- Tesla - 9,91 млн .;
- Ferrari - 4,6 млн .;
- BMW - 3,36 млн .;
- Audi - 1,93 млн .;
- Bugatti - 1,75 млн .;
- Porsche - 1,46 млн .;
- Mini - 1,34 млн .;
- Jaguar - 1,33 млн .;
- Rolls-Royce - 1,24 млн.
Серед моделей лідирують електромобілі Tesla: перше місце у Model 3 (3,4 млн. запитів), а друге - у суперкара Roadster (1,8 млн.). Далі, як не дивно, слідують купе Toyota Supra (1,7 млн.) І масовий недорогий Honda Civic (1,48 млн.).
Найпопулярніші автомобілі на на Youtube:
- Tesla Model 3 - 3,4 млн. Запитів;
- Tesla Roadster - 1,8 млн .;
- Toyota Supra - 1,7 млн .;
- Honda Civic - 1,48 млн .;
- Lamborghini Aventador - 1,46 млн .;
- Mazda 3 - 1,39 млн .;
- Audi R8 - 1,31 млн .;
- BMW i8 - 1,3 млн .;
- Tesla Model X - 1,26 млн .;
- Tesla Model S - 1,02 млн.