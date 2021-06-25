"Євросолідарність" різко відповіла на критику Порошенка Зеленським

Партія "Європейська солідарність" заперечує всі звинувачення на адресу п'ятого президента України Петра Порошенка, озвучені президентом України Володимиром Зеленським у ефірі телеканалу "1+1" у четвер, 24 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейська солідарність" офіційно заявляє, що всі звинувачення, які сьогодні Зеленський озвучив на каналі Коломойського-Медведчука, є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності", – зазначено в заяві партії, оприлюдненій у четвер ввечері.

У партії нагадали, що Порошенко вже два роки не обіймає президентську посаду, однак війна на сході України триває.

"Ваш час звинувачувати попередників канув в Лету. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії та злочинну бездіяльність. За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі. За розграбований "антиковідний фонд" та “велике крадівництво”. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України", – наголошується в заяві.

У "Євросолідарності" також нагадали про обіцянку знизити вдвічі тарифи на ЖКП, попри яку Кабінет Міністрів оприлюднив план їх підвищення, і про провалену операцію з затримання членів ПВК "Вагнер".

"За здачу росіянам спецоперації з затримання військових злочинців із банди Вагнера – сьогодні ви фактично виступили із явкою з повинною. Самі подзвонили шістці Путіна Лукашенку і все розповіли. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду – і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе", – заявили в партії.

Раніше в ефірі "1+1" Зеленський заявив, що війна на Донбасі тривала, оскільки Порошенку вона була вигідна.