Світовий банк виділить Україні $350 мільйонів

Кабінет Міністрів України та Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн, написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

За його словами, ці кошти також допоможуть реалізувати системні проекти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.