У США осквернили пам'ятник Флойду

Пам'ятник чорношкірому Джорджу Флойду, який нещодавно з'явився в Нью-Йорку, осквернили вандали: його вимазали чорною фарбою і нанесли на постамент логотип організації, яку в США вважають екстремістською, повідомляє Лента.Ру.

Написи, що з'явилися на постаменті, вказують на сайт руху Patriotfront.us ("Фронт патріотів"). Правозахисна організація Southern Poverty Law Center вважає його радикальною організацією, яка об'єднує прихильників ідей переваги білої раси.

"Це огидно і сумно. Але наш рух не зупиниш. Статуя - це просто неживий об'єкт, який не може захистити себе. Звичайно, я розлютилася через це. Але зміни вже тут, і їх все одно не зупинити", - так прокоментувала подію Кортні Нельсон, представник родичів Джорджа Флойда.

Інцидентом займається місцеве відділення поліції по боротьбі зі злочинами ненависті. Слідчі вважають, що їм вдасться знайти вандалів. Повідомляється, що бронзовий пам'ятник, відкритий в честь Джорджа Флойда в Нью-Джерсі, осквернили в ту ж ніч, за деякими даними, за цим стояла та сама організація.

Про те, що Флойду, визнаному жертвою поліцейського свавілля, поставили пам'ятник в Нью-Йорку, стало відомо 19 червня. Статую, зроблену з товстих листів світлої фанери, відкривали за участю членів сім'ї Флойда.

Поява обох статуй приурочили до свята 19 червня ("Juneteenth"), присвяченому звільненню від рабства. Декількома днями раніше цю дату, яку відзначають в більшості штатів, зробили офіційним федеральним святом.