Дефіцит держбюджету досяг 34 млрд грн

Державний бюджет у травні 2021 року зведений з дефіцитом 4,6 млрд грн, тоді як дефіцит держбюджету за п'ять місяців склав 33,7 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, загальний фонд держбюджету в минулому місяці зведений з дефіцитом 2 млрд грн, тоді як дефіцит держбюджету в січні-травні склав майже 31,8 млрд грн.

Як вказала ДКСУ, запозичення в травні склали 23,5 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 22,4 млрд грн. Зокрема, зовнішні запозичення в травні склали 2,8 млрд грн.

Загалом за п'ять місяців запозичення склали 196,2 млрд грн, за загальним фондом - 192,46 млрд грн при плані за цей період у 262,2 млрд грн. Зовнішні запозичення за січень-травень склали майже 40,2 млрд грн, свідчать дані казначейства.

Погашення в травні склали 28,58 млрд грн при плані 30,8 млрд грн, в тому числі погашення за зовнішніми зобов'язаннями - 2,1 млрд грн. В цілому погашення за п'ять місяців досягли 170,5 млрд грн при плані 174 млрд грн, в тому числі зовнішні - 17,3 млрд грн.

Приватизація в травні принесла в бюджет 181 млн грн, а за п'ять місяців - 858 млн грн, вказала ДКСУ.

Згідно з її даними, доходи держбюджету за п'ять місяців склали 476 млрд грн, в тому числі по загальному фонду відвідувань - 421 млрд грн при плані в 402,6 млрд грн. Витрати держбюджету в січні-травні цього року досягли 509,4 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 455 млрд грн при плані 474 млрд грн, вказала ДКСУ.