Влада затвердила заходи з протидії штаму "Дельта": список

Кабінет міністрів України затвердив рекомендації Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з протидії штаму коронавірусу "Дельта". Вони припускають введення низки заходів, повідомляє РБК-Украина.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавируса вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон" , - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Перелік заходів

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити до України.

У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в'їзді до України.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Поліцейські забезпечують їх супровід від зони прикордонного контролю санітарної зони для подальшого транспортування до місць обсервації або в лікарні для госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

Нові норми будуть діяти з 2 липня 2021 року.