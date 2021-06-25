Названо причину та джерело масового отруєння у Харкові

Держпродспоживслужба встановила причину та джерело масового отруєння людей у Харкові. Джерелом спалаху кишкової інфекції став хворий працівник закладу харчування, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться у заяві Держпродспоживслужби на сторінці у Facebook.

В результаті спалаху кишкової інфекції у Харкові постраждали 90 людей.

"Фахівці встановили, що основна причина спалаху - недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Ймовірне джерело спалаху - хворий працівник" , - розповіли у службі.

Головний держінспектор Харківської області вирішив закрити два ресторани, звідки й почався спалах. А один із ресторанів зобов'язали знищити з обігу харчові продукти, що несуть загрозу здоров’ю та життю людей.

Люди масово отруїлися після відвідування ресторанів "Якіторія" і "Мафія".