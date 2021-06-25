Росія несе загрозу Україні не тільки на суші, але і на морі - США

Російська Федерація продовжує нести загрозу Україні. Зокрема, на суші і в морі.﻿ Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін у п'ятницю в Бердянську, повідомляє РБК-Украина.

"Концентрація військ Росії продовжує нести загрозу (Україні - ред.), попри заяви Росії, що вони нібито відводяться. Світові повідомлення зосереджуються на загрозах Росії на суші, але сьогодні мені хотілося б звернути увагу на загрози, які виникають з вини Росії на морі" , - заявила вона.

Квін зазначила, що Росія на додаток до зосереджених на східному кордоні України військ, оголосила незвичайну велику закриту для мореплавання зону в Чорному морі.

"Вона (зона, - ред.) закрита для військових і державних судів. І в поєднанні з іншими обмеженням це фактично блокує доступ до Азовського моря для багатьох кораблів. Роблячи це - Росія знову атакує суверенітет і територіальну цілісність України, але тепер на морі" , - підкреслила вона.

Тимчасовий повірений у справах США додала, що Сполучені Штати стоять на захисті суверенітету і територіальної цілісності України.