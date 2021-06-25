В Італії засумнівались щодо схвалення "Супутник V" у Європі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі поставив під сумнів, що російський "Спутник V" отримає колись схвалення європейських регуляторів. Він також заявив, що китайська вакцина проти коронавірусу не працює повною мірою, повідомляє Обозреватель.

Про це Драґі сказав журналістам наприкінці саміту Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє американський канал CNBC. Прем'єр Італії нагадав, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) досі не винесло рішення щодо російського препарату.

Очікувалось, що EMA завершить перевірку російського "Супутника" і винесе рішення у травні або червні. Однак схвалення було затримано, оскільки виробник пропустив 10 червня термін подання даних.

"Російська вакцина "Супутник" ніколи не могла отримати схвалення від EMA, і, можливо, ніколи не буде схвалена" , - сказав Драґі.

Також італійський прем'єр розкритикував китайську вакцину Sinovac.

"Китайська вакцина виявила себе недостатньою. Це видно з досвіду Чилі щодо боротьби з епідемією" , – сказав прем'єр Італії.

Чилі значною мірою покладається на Sinovac, але органи охорони здоров'я південноамериканської країни поставили під сумнів ефективність китайської вакцини проти більш трансмісивних варіантів вірусу, а також вивчають, як довго вона залишається ефективною після введення.

Дослідження, опубліковане у квітні, показало, що китайська вакцина виявилася мінімально ефективною для запобігання захворюванню після однієї дози.