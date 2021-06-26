СБУ виявила мільйонні розкрадання на ремонті автодоріг в Черкасах

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території Черкаської області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Угода завдала державі збитків в ﻿розмірі майже 2 млн грн." , - проінформував пресцентр СБУ.

За даними слідства, протиправну діяльність організував директор місцевої будівельної компанії. У 2019 він уклав кілька договорів з держпідприємством автодорожньої галузі регіону. Всі вони - на проведення ремонту доріг у Звенигородському районі.

"Встановлено, що частина бюджетних грошей, виділених на реалізацію відповідних інфраструктурних проєктів, учасники схеми вивели в "тінь". Для цього вони вносили в бухгалтерську документацію неправдиві відомості про обсяги використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт" , - наголошується в повідомленні.

Керівнику комерційної структури повідомлено про підозру по ч.4, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та за ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація про причетність до операції інших осіб, в тому числі посадових осіб держпідприємства.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури.