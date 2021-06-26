Курс валют НБУ на 26 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 26 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 25 червня, не змінився і залишається на рівні 27.46 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 26 червня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 32.79 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 26 червня 2021 року.
Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.80 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 червня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 38.19 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 26 червня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.90 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 26 червня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.25 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 26 червня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.458 900
|EUR
|євро
|32.792 800
|RUB
|рубль
|0.380 180
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.187 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.897 000
|PLN
|польський злотий
|7.247 400