Курс валют НБУ на 26 червня

Курс валют НБУ на 26 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 26 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 25 червня, не змінився і залишається на рівні 27.46 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 26 червня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 32.79 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 26 червня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.80 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 червня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 38.19 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 26 червня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.90 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 26 червня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.25 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 26 червня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.458 900
EUR євро 32.792 800
RUB рубль 0.380 180
GBP Фунт стерлінгів 38.187 100
CHF Швейцарський франк 29.897 000
PLN польський злотий 7.247 400

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