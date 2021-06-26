По Лондону пронісся потужний торнадо

Східну частину Лондона ввечері в п'ятницю накрив потужний торнадо, який призвів до значних руйнувань. При цьому стихія не була тривалою, але збитків залишила багато, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Sky News лондонські поліцейські отримали повідомлення про те, що торнадо пронісся по декількох вулицях в Баркінгу близько 19.20 в п'ятницю ввечері. Після себе стихія залишила зруйновані паркани та стіни, пошкоджені автомобілі.

Очевидці повідомили, що о 19:15 раптово налетів сильний вітер. Ураган валив стовпи забору, збирав сміття та уламки і розгойдував їх "по колу, як торнадо".

"Сміття і поліетиленові пакети кружляли, як торнадо. Це було страшно, тому що вони можуть піднімати важкі предмети", "Я був в шоці - думав, будинок обвалиться" , - описують те, що відбувається жителі району в соцмережах.

Найцікавіше, що все закінчилося за "кілька хвилин", але цього вистачило, щоб зруйнувати шість або сім вулиць. Вийшовши з будинку люди побачили будинки з пошкодженими дахами та розбитими вікнами, а також ряди пошкоджених автомобілів.

Через кілька хвилин на місце події прибули служби екстреної допомоги. Повідомлень про травми не надходило.

Все сталося настільки швидко, що в поліції не можуть підтвердити, чи був це торнадо або інше природне явище.

"Близько 19.20 викликали поліцію, щоб повідомити про пошкодження дахів, електрообладнання, вуличних меблів і транспортних засобів на Халс-авеню і деяких прилеглих дорогах в районі Баркінгу. Це пов'язаний з погодою інцидент, під час якого стався удар блискавки. Ми бачили повідомлення про торнадо, але не можемо підтвердити це" , - йдеться в повідомленні поліції.

Копи також додали, що повідомлень про будь-які жертви немає.