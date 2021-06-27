У МОЗ розповіли, яка COVID-вакцина дозволена вагітним

Вакцинацію від коронавірусу можна робити вагітним, але в Україні є тільки один препарат, який дозволений жінкам в положенні. При цьому показана вакцинація далеко не всім вагітним, а тільки деяким групам, повідомляє РБК-Україна.

Згідно даним Національної служби здоров'я України (НСЗУ), при вагітності жінки можуть важче переносити коронавірус. Вакцинуватися під час виношування дитини лікарі можуть рекомендувати тільки в особливих випадках.

Коли вагітних потрібно вакцинувати від коронавірусу

"Якщо вагітна має високий ризик захворіти COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити з лікарем можливість вакцинації.

Яка вакцина дозволена в таких випадках

В Україні тільки один препарат дозволений вагітним - це мРНК-вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Інструкції вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняють щеплення вагітних.

Що робити, якщо першу дозу отримали до настання вагітності

Якщо першим щепленням від COVID-19 був препарат на векторній платформі - в Україні з таких вакцин лише AstraZeneca (Covishield, SKBio), лікар повинен пояснити співвідношення ризику і користі від другого щеплення.

"На основі цього жінка сама вирішуватиме, отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності або вже після пологів" , - кажуть в НСЗУ.

Якщо ви годуєте дитину груди

А ось жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Раніше ми писали, що в Україні розробляють відразу три вакцини від коронавірусу. Стало відомо, якими вони можуть бути.

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