Кучма повідомив, що Конституцію України необхідно змінювати

Конституцію України необхідно змінювати на вимогу часу, але виключно в інтересах українського народу, вважає другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Чверть століття конституційного створення дали нам багато важливих уроків. Хочу звернути увагу на один з них: Конституція щодня захищає суспільство і громадян. Але бувають моменти, коли суспільство і громадяни повинні захистити Конституцію. Це не означає, що Конституція повинна бути недоторканною.

Вона повинна розвиватися, вдосконалюватися. Її можна і потрібно змінювати за вимогами часу. Але робити це треба виключно в життєвих інтересах українського народу ", - заявив Кучма на урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

Він підкреслив, що з позиції сьогоднішнього дня Конституція 1996 року стала двигуном для подолання кризи і здійснення реформ.

"Спочатку Конституційний договір, а потім - сама Конституція - дозволили створити ефективну вертикаль виконавчої влади, яка забезпечила подолання глибокої кризи, а згодом - високий економічний ріст. Тоді деякі політики це називають узурпацією влади. Але тодішні успіхи подолання кризи і зростання економіки сьогоднішні історики пов'язують саме з підвищенням ефективності виконавчої влади ", - зазначив політик.

Разом з тим він пояснив, що ніколи не вважав Конституцію 1996 року "ідеалом на всі часи", оскільки "в ній були і недоліки":

"Взяти хоча б такий: в "конституційну ніч" право народу, як єдиного джерела влади, було зведено до дорадчого голосу".

Тим часом, зі слів Кучми, законодавча пріоритетність результатів всенародних референдумів - це важливий принцип демократії, тому питання референдуму квітня 2000 року до цих пір залишається актуальною темою дискусій в політикумі і суспільстві.

"На жаль, тоді, в 2004 році, не всі політичні сили і депутатські фракції підтримували мої пропозиції. Але віддаю їм належне - саме вони стали на захист політреформи в 2010 році від конституційного реваншу Януковича. А пізніше, в лютому 2014 го, Конституція 2004 року зіграла свою позитивну роль для розв'язання політичної кризи і відновлення конституційної справедливості ", - нагадав другий президент України.

На думку Кучми, події останніх 16 років тільки додавали впевненості в тому, що відповідальність парламентської більшості за формування і діяльність уряду має бути абсолютним пріоритетом.