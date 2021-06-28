Коаліція США повідомила про напад на сирійську базу

Представник коаліції США полковник Уейн Маротта прокоментував атаку військової бази в Сирії. Подробиці він повідомив у своєму Twitter, повідомляє Лента.Ру.

За попередніми даними, ракетна атака сталася приблизно о 19:44 за місцевим часом. Постраждалих і руйнувань в результаті того, що сталося немає.

При цьому Маротта підкреслив, що американські військові вели вогонь у відповідь, діючи з міркувань самооборони.

Про те, що американську військову базу в районі нафтового родовища «Омар» в провінції Дейр-ез-Зор обстріляли ракетами, повідомлялося раніше.

28 червня військові США завдали ударів з повітря по об'єктах проіранських воєнізованих угруповань ополченців у прикордонному регіоні Іраку і Сирії. У Міноборони США повідомили, що це було зроблено для відвернення загрози та у відповідь на низку нападів, націлених на інтереси Сполучених Штатів в Іраку.