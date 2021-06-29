Штрафи по 34 тис. грн: як проходять перші пільгові розмитнення

Водії, які бажають розмитнити свої євробляхи одними з перших, зіткнулися з несподіваними проблемами, повідомляє UBR.

Це - і черги на пропускних пунктах, і брокери-шахраї. Не обійшлося і без пробілів у законі, який кожна сторона вирішила інтерпретувати по-своєму.

Підводні камені розмитнення

У роботу включилися як непрофесійні брокери, які до цього оформляли на митниці цибулю, текстиль і електроніку і не знайомі зі специфікою заповнення декларацій на авто, так і шахраї, які заманюють нижчою ціною послуг в $ 100 і цілеспрямовано пропонують фейкові документи.

Водії, які вирішили заощадити, потрапляють у ситуацію, коли автомобіль з підробленими документами не просто не розмитнюють, а й нариваються на жорсткі санкції - транспортний засіб конфісковують, людину затримують і вручають протокол на 34 тис. грн.

"Найбільша проблема - документи. Буває, що вони неправильні, там є якісь незаконні розпорядження, підроблені доручення, свідоцтва про реєстрацію. Крім того, машина повинна бути знята з обліку закордоном в умовах карантину. Очевидно, що людина сама не поїде, оскільки є обмеження. Значить, буде користуватися послугами посередників ", - зауважив глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Теоретично подати митну декларацію водій може і самостійно через вебпортал "Єдине Вікно", але тут є ризик: за неправильне заповнення передбачений штраф від 8500 грн за неправдиві дані. І ніхто не буде розбиратися, помилився водій випадково або просто хотів заплатити менше податків.

Скільки коштує брокер і саме розмитнення

Кваліфікований брокер візьме за свої послуги $ 250. Ще 200-300 євро піде на підготовку документів, 2700-3200 грн - за сертифікацію автомобіля, $ 1000-1300 - на саме розмитнення і 3% від вартості автомобіля - постановка на облік.

Усе разом обійдеться близько 2000 євро, які потрібно мати на руках.

Саме відсутність грошей експерти називають тим фактором, який поки ще стримує автовласників від масового розмитнення євроблях. Багато хто чекає до останнього і відкладає процедуру на осінь. Але тут є свої нюанси.

"Просто хтось хоче набрати замовлення на будівництво влітку, хтось їде на заробітки, решта так себе психологічно налаштували, що розмитнюватися будуть восени. Помилково не усвідомлюючи, що часу мало, а деякі процедури, наприклад, зняття з обліку в Литві, Польщі займає багато часу через великі черги - іноді це займає місяць-півтора. Уявіть, якщо людина в жовтні тільки надумає зніматися з обліку? Все, вона вже не встигне розмитнити ", - ділиться досвідом юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Процес затягується

Ускладнили ситуацію з термінами й обмеження по перетинанню кордонів через Covid-19: виїхати до Литви і Польщі самостійно не вийде і доведеться вдаватися до послуг посередників. Але їх кількість наразі обмежена, а замовлень уже набрано на місяці вперед. Тому з усіма не справляються, весь процес затягується.

Багато часу займає і пошук початкового власника, з яким необхідно підписати договір купівлі-продажу. Тому ті, хто одними з перших пройшов або проходить пільгову процедуру зараз, були готові до того, що цей закон приймуть, і мали на руках увесь пакет документів, гроші тощо.

У такому випадку на сертифікацію, розмитнення і постановку на облік потрібно не більше двох днів.

Точних цифр з кількості оформлених таким чином авто митна служба поки не називає. Відомо, що за перший день процедуру пройшли 60 євроблях, а більш глобально оцінити ситуацію, швидше за все, можна буде через місяць дії закону.

За даними ГО "Авто Євро Сила" за підсумками минулого тижня розмитнення при їх сприянні пройдуть близько 200 автомобілів. У день це зазвичай стабільно від 25 до 50 водіїв, зайнятість по кожному - до 3 годин. Уже зараз заявок на підготовку документів у них прийнято від більш 14 тис. осіб.

Хоча про пік говорити рано: ще не всі змирилися з думкою, що машину все-таки потрібно розмитнювати і зайняли вичікувальну позицію.

Та й загалом експерти говорять, що як такого ажіотажу може і не бути, оскільки більшість розмитнено або продали свої машини на запчастини ще під час першої хвилі легалізації у 2018 році. І цифра в 900 тис. євроблях, озвучена митницею на кінець 2020 року, може бути істотно нижче.

"На тих чи тих терміналах буває, що люди стоять у черзі, тому що на цих самих пунктах оформляються ще й товари, вантажі, фури і т.д. Очевидно, що є пропускна система того чи того терміналу, тому можуть бути якісь черги. Але якогось пікового навантаження не спостерігається. Думаю, що воно може бути, як у 2018 році, десь у другій половині відведеного терміну, тобто через 3 місяці. Але за нашими підрахунками, не більше 30-50 тис. євроблях будуть оформлені протягом цього піврічного періоду легалізації ", - говорить Бучацький.

Цьому можуть сприяти і різні розбіжності в інтерпретації деяких пунктів закону з боку водіїв і митної служби.

Проблеми з перезаїздом з РФ

Однією з найбільш частих проблем наразі є ситуація, коли водієві потрібно зробити черговий перезаїзд. Він приїжджає на пропускний пункт, що межує з Росією, а в підсумку потрапляє під заборону пільгового розмитнення автомобіля, ввезеного з території країни-агресора.

"Виявилося, що помилково не врахували цей нюанс, коли люди робили перезаїзд. Вони навіть не заїжджали в Росію, а "в'їжджали" з боку Росії, але навіть кордон, російського шлагбаума не бачили. Вони розверталися на нейтральній території і заїжджали назад. Але документально це називається "рухалися з боку РФ". І так прописано в законі, що ці транспортні засоби, які рухаються з боку Росії, не оформляють ", -розповідає Казачук.

Про подібні випадки розповідають автомобілісти з Сумської та Харківської областей, але їх намагаються вирішувати методом переговорів: переконують інспекторів, що хоч транспорт і рухається з боку Росії, але рухається він "не звідти", і підлягає митному оформленню. До судів такі справи поки не доходили.

Загалом експерти говорять, що ті, хто хочуть і планували розмитнити машини - вони це зроблять. Тим, хто зіткнеться з проблемами і не зможе відновити документи, знайти власника і т.д., доведеться або здавати євробляху на розбирання, або думати, як її вивезти за кордон і там же і залишити.