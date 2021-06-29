У Сумській області знеструмлені 20 населених пунктів

У Сумській області в результаті складних погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі знеструмлені 20 населених пунктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 07.00 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у Сумській області", - сказано в повідомленні на сайті відомства у вівторок вранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.