AstraZeneca починає випробування вакцини від "південноафриканського" штаму COVID-19

Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет приступили в неділю до розробки модифікованої вакцини від COVID-19 – для боротьби проти штаму "бета", що зародився в ПАР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ході випробувань планується перевірити, як подібна вакцина діє на людей, яким вже ввели вакцину від коронавірусу, а також - на тих, хто взагалі ще не вакцинований. Беруть участь у випробуваннях жителі Великобританії, ПАР, Бразилії, Польщі.

Новий препарат розроблений на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше в 2021 році.

Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Так, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту "бета", ніж від інших штамів. Крім того, в останні тижні велике занепокоєння в країнах Європи викликає штам "дельта": він з'явився в Індії та швидко поширився практично по всьому світу.