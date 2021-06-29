Україна у лідерах експортерів курятини до ЄС

Україна за підсумками січня-квітня 2021 року повернула собі місце в трійці топ-експортерів курятини в Європейський Союз, повідомляє УНИАН.

У червневому звіті Європейської комісії відзначається, що за звітний період Україна експортувала в країни ЄС 13,53 тис.тонн м'яса птиці, що з усім тим майже на 55% менше, ніж за аналогічний період минулого року (29,7 тис. тонн).

Таким чином, Україна повернула своє звичне третє місце в рейтингу топ-експортерів в регіон.

Другим найбільшим експортером курятини в ЄС став Таїланд (45,7 тис.тонн), а лідером рейтингу – Бразилія (73,5 тис. тонн).

Також повідомляється, що Україна в січні-квітні збільшила імпорт курятини з ЄС на 45% (до 49,3 тис.тонн), і таким чином стала другим найбільшим імпортером цієї продукції з Європи.

Головні покупці української курятини

Найбільше вітчизняної м'ясопродукції було експортовано до країн Близького Сходу, Євросоюзу та СНД. Частка країн ЄС у вартісному вимірі склала 20%.

Найбільшим покупцем українського м'яса торік була Саудівська Аравія з часткою 20,9% від усього експорту.

"Ця Близькосхідна країна закуповує в Україні виключно м'ясо птиці. Перші закупівлі вона зробила у 2015 році – 28 тонн на суму 34 тисячі доларів. А вже в 2020 році експорт українського м'яса птиці в Саудівську Аравію досяг 83 тисячі тонн на суму 136 мільйонів доларів" , - йдеться в повідомленні.

Значними були також частки Нідерландів (13,9%), Об'єднаних Арабських Еміратів (8,3%), Білорусі (6,1%), Азербайджану (5,2%) і Казахстану (4,1%).

В цілому експорт України в ці країни склав 59% всіх поставок м'яса на глобальному ринку.

Попередні показники

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт курятини в країни Європейського Союзу на 18,8% – до 108,6 тис.тонн, але при цьому стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в цей регіон.

18 лютого 2021 року Україна оновила абсолютний рекорд з експорту курятини.