У поведінці РФ побачили "зловіщі знаки" для Британії

В діях Росії угледіли «зловісний знак» для Британії. У матеріалі журналіста Forbes Девіда Акса (David Axe) говориться, що таким знаком є попереджувальний вогонь російських військових в сторону британського есмінця Defender в Чорному морі, повідомляє Лента.Ру.

У матеріалі також наголошується, що перекинуті в Сирію російські винищувачі МіГ-31 і бомбардувальники Ту-22М, озброєні протикорабельними крилатими ракетами Х-22, разом можуть загрожувати кораблям НАТО в Середземному морі.

Доктор кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона, аналітик Роб Лі (Rob Lee) припустив, що перекидання сил в Сирію може бути пов'язана з випробуваннями гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Вони використовували Сирію для випробувань багатьох видів своєї зброї тому, що там інша погода і температура, ніж в Росії" , - зазначив Лі.

Однак він заявив, коментуючи інцидент з есмінцем Defender, що Росія може бути більш агресивною.

"Я думаю, що тепер більш імовірно, що Росія готова бути агресивнішою з [британським авіаносцем] Queen Elizabeth і, можливо, імітувати авіаносні удари, враховуючи інцидент в Криму" , - зазначив Лі.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі провокацією з боку Великобританії.