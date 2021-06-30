Subaru анонсувала нове покоління WRX
Компанія Subaru показала перший тізер нового покоління седана WRX. Новинка дебютує восени нинішнього року, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє пресслужба виробника. Нове покоління Subaru WRX буде представлено базовою версією, а також більш потужною та агресивною WRX STI.
Подібно іншим моделям компанії, які вже оновили, WRX буде використовувати нову глобальну платформу SGP (Subaru Global Platform). Новина буде виконана у фірмовому стилі, який вже приміряли на себе такі популярні моделі, як Outback та Forester. Зокрема, модель отримає нову більш виразну облицювання радіатора, LED-фари з С-образними ДХВ, а від своїх попередників – характерний капот з широким повітрозабірником, який забезпечить приплив повітря до двигуна та інтеркулеру.
Що стосується технічної начинки, то WRX буде оснащуватися турбованим 2,4-літровим 264-сильним мотором, який вже використовується на американських моделях Ascent, Legacy та Outback. Що ж стосується версії WRX STI, то вона отримає форсовану версію цього двигуна, а потужність очікується близько 400 к.с. Автомобіль буде оснащуватися фірмовою симетричною системою повного приводу з функцією векторизації тяги.