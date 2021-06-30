США назвали перешкоду, яка заважає становленню миру на Донбасі

Посольство США в Україні назвало головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі. І це не формат мирних переговорів, а Росія.﻿ Про це сказав спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, Росія почала цей конфлікт і тепер несе повну відповідальність за його припинення, про що і говорили президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін

"Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України" , - сказав він.

Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі, заявив речник американського посольства Деніел Ленгенкемп.

Автор: Владислав Красінський