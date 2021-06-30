У Харкові невідомий відкрив стрілянину: є поранений

У Харкові невідомий відкрив стрілянину і поранив чоловіка. Поліція ввела в дію операцію "Сирена, повідомляє Цензор.НЕТ.

30 червня в 9:30 у поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї в чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї.

Він доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена".

В даний час проводиться огляд місця події і вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.