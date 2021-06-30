У Грузії вперше з кінця 2020 року скасували комендантську годину

У Грузії з вечора середи, 30 червня, буде скасовано комендантську годину. Він діяв в країні з листопада минулого року, повідомляє РБК-Украина.

Рішення про скасування комендантської години прийняла Міжвідомча координаційна рада Грузії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі також заявив, що громадянам і юридичним особам спишуть штрафи за порушення карантину на загальну суму 76 млн ларі (24 млн доларів).

Зазначимо, що комендантську годину в семи найбільших містах ввели з 9 листопада - спочатку з 22:00 до 05:00, а потім - з 21:00. При тому комендантська година вже була введена по всій території країни.

За порушення комендантської години штраф для жителів країни становив 2 тисячі ларі (600 доларів), а для юридичної особи - 10 тисяч ларі (3 тисячі доларів).

Дію комендантської години призупиняли лише три рази - під час другого туру парламентських виборів 21 листопада минулого року, на Новорічну та Різдвяну ніч. Однак на Великдень його не скасовували, але скоротили відповідно до графіка всеношних служб.

Грузія вводила комендантську годину і при першому локдауні навесні минулого року, тоді він діяв з 21:00 до 06:00.