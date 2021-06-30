Майже половина українців вважає НАТО союзником України - опитування

48% опитаних українців називають НАТО союзником України, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними дослідження, 38% опитаних вважають, що НАТО - ні союзник, ні противник, а 7% - противник.

Зокрема, НАТО, на думку більшості українців, є насамперед або оборонним союзом (48%), або миротворчою організацією (17%), водночас 22% вважають Альянс агресивним військовим блоком.

Згідно з опитуванням, найбільші відмінності між частками позитивних думок (оборонний союз, миротворча організація) та негативних (агресивний військовий блок) спостерігаються залежно від регіону. На сході та півдні прихильників негативної точки зору (34% і 32% відповідно) дедалі менше, ніж тих, хто дотримується позитивної думки про характер НАТО як оборонного союзу або миротворчої організації.

Позитивні оцінки характеру Альянсу домінують у всіх вікових категоріях. Зокрема, респонденти віком 60+ більше схильні вважати НАТО оборонним союзом (44%) і миротворчою організацією (14%), ніж агресивним військовим блоком (27%).

Дослідження проведено в усіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження здійснено за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.

Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.