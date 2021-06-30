У Франції затримали жінку, яка спричинила масову аварію на велогонці

Французька поліція затримала жінку, підозрювану в тому, що вона влаштувала серйозну аварію під час знаменитої велогонки "Тур де Франс", розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів, повідомляє Европейская правда.

Аварія сталася 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з плакатом намагалася потрапити в кадр перед пелотоном і її зачепив німецький велосипедист Тоні Мартін. Він впав на землю і за ним впали десятки інших спортсменів.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021

В результаті аварії одному гонщику довелося повністю покинути тур, а ще вісім гонщиків отримали травми.

За даними поліції, затримана жінка - француженка і вона перебуває під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію зателефонував свідок, який побачив жінку.

"Тур де Франс" подав офіційну скаргу в поліцію, тепер суд повинен буде прийняти рішення про запобіжний захід.