Кількість мільйонерів у світі і їх сукупний статок зросли у 2020 році

Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу у 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений минулого року.

Після того, як Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) протягом п'яти років лідирував за обома показниками, у 2020 році на перше місце знову вийшла Північна Америка. Число HNWI там збільшилося на 10,7% і досягло 7 млн людей, їх сумарний капітал зріс на 11,9% - до $24,3 трлн. Підйом в АТР склав відповідно 5,8% (до $ 6,9 млн людей) і 8,4% (до $24 трлн).

В Європі кількість багатих людей зросла на 2,8% (до 5,4 млн), в Африці - на 2,7% (до 0,2 млн), на Близькому Сході - на 6,8% (до 0,8% ). При цьому в Латинській Америці вона скоротилася на 4% (до 0,6 млн).

Сукупні статки HNWI в Європі збільшилися на 4,5% (до $17,5 трлн), в Африці - на 3,8% (до $1,7 трлн), на Близькому Сході - на 10,7% (до $3,2 трлн ), в Латинській Америці - на 0,5% (до $8,8 трлн).

Серед країн перше місце за кількістю багатіїв минулого року займали США (6,575 млн, зростання на 11,3%), далі йшла Японія (3,537 млн, +6,2%), Німеччина (1,535 млн, +6,9%) і Китай (1,461 млн, +11%). На частку цих держав припадає 62,9% від числа всіх HNWI у світі порівняно з 61,6% у 2019 році і 58,4% у 2012 році, зазначається в повідомленні.

Тим часом у Великій Британії їх кількість скоротилася до 573 з 591, в Кувейті - до 205 з 207, в Бразилії - до 186 зі 199. Зниження відбулося тільки в цих трьох країнах із топ-25.

В акціях у першому кварталі 2021 року в світі зберігалося 30% статків мільйонерів (як і роком раніше), у грошових коштах і еквівалентах - 24% (25%), в активах з фіксованою прибутковістю - 18% (17%), у нерухомості - 15% (та сама доля), в альтернативних інструментах - 14% (13%).

World Wealth Report використовує дані з 71 держави, на частку яких припадає понад 98% світового валового національного доходу і 99% капіталізації світових фондових ринків.