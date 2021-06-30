TikTok видалив 7 мільйонів акаунтів, створених дітьми молодше

За перший квартал цього року відеосервіс TikTok видалив 7,3 млн акаунтів, які імовірно належали дітям у віці до 13 років, повідомляє УНИАН.

Такі дані містяться в опублікованому TikTok звіті про забезпечення дотримання правил спільноти. Сервіс, популярний серед підлітків, не дозволяє створювати акаунти дітям молодше 13 років.

За даними TikTok, в цілому за різні порушення в першому кварталі було видалено близько 11,2 млн акаунтів — це менше 1% всіх акаунтів у відеосервісі. Також за квартал через різні порушення було видалено майже 62 млн відео.

У січні TikTok ввів нові правила, спрямовані на захист підлітків: акаунти всіх користувачів молодше 16 років стали приватними, дивитися відео і залишати коментарі в них можуть тільки схвалені підписники, передає kommersant.