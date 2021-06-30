Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 88 спутниками

Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с 88 спутниками, сообщила компания-разработчик SpaceX, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запуск в рамках миссии Transporter-2 был осуществлен в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета должна вывести на орбиту 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов и три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.

Примерно через час после запуска начнется вывод всех спутников на орбиту.

Через 8 минут 34 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в седьмой раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.