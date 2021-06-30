Обвал будинку в Майамі: знайдено ще чотири тіла

Ще чотири тіла були знайдені в уламках зруйнованого житлового будинку у Серфсайді (Маямі, штат Флорида, США), відтак кількість загиблих в результаті катастрофи збільшилася до 16, повідомляє Українська правда.

Останні чотири жертви ще не ідентифіковані. Кількість зниклих безвісти становить 147 осіб, з них 139 осіб, які перебували в будівлі, інформує NBC з посиланням на мера округу Маямі - Дейд Даніеллу Лівайн Каву.

24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.