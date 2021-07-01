ВООЗ радить не комбінувати вакцини від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я радить вводити дві дози однієї й тієї ж вакцини від коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Про це ввечері в середу, 30 червня, заявила керівник департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен в Twitter.

"У нас поки немає даних щодо того, чи збережеться імунна реакція в разі змішаного графіка вакцинації, а також чи буде його застосування безпечно. На даний же момент ми рекомендуємо, щоб в тих випадках, коли потрібні дві дози, застосовувалася одна і та ж вакцина для обох доз" , - зазначила експерт.

При цьому О'Брайен уточнила, що організація схвалює введення другої дози препаратом Pfizer/BioNTech після першої ін'єкції препаратом AstraZeneca, оскільки дані про таку змішану імунізацію вже є.

"Ми маємо на цей рахунок дозвільну рекомендацію" , - сказала вона.

Нарешті, представник ВООЗ нагадала, що вакцини від COVID-19 були розроблені лише близько року тому, тому потрібен час, щоб "провести моніторинг" і з'ясувати, як довго в організмі людини зберігаються антитіла.